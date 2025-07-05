輕颱丹娜絲來勢洶洶！foodpanda宣布3縣市暫停外送 外帶自取不受影響

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署發布陸上颱風警報，台南市、高雄市及屏東縣已宣布7月6日停班停課。外送平台foodpanda為保障外送夥伴安全，宣布將自7月6日零時起暫停停班課地區外送服務，並提前30分鐘關閉平台。外帶自取服務則不受影響，平台也提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依據各地政府公告調整服務時間。

foodpanda表示，颱風期間合作通路皆設有防颱快速選購專區，協助用戶應對天候變化，並提醒外送夥伴行車時應以安全為首要考量，注意路況與風雨變化。

量販業者也同步啟動防颱措施，家樂福於各分店設立防颱專區，備齊泡麵、餅乾與清潔用品等基本防災物資。即日起至7月7日止，推出指定家樂福嚴選、有機、產銷履歷蔬果買1送1、第2件5折等優惠，如有機秋葵、彩椒與黑美人菇等商品均享優惠價格。

愛買量販則針對颱風期間居家備餐需求，大幅提升生鮮備貨量至平日3倍，自即日起至7月15日推出多項促銷，包括牛五花火鍋片199元、紐西蘭富士蘋果4粒89元，以及多款冷凍與即食品項買1送1，讓消費者能在風雨中安心備糧，維持生活所需。