嘉義以南、澎湖陸警！輕颱丹娜絲來犯 澎湖恐颳11級以上強陣風

輕颱丹娜絲進逼，中央氣象署今晚20：30針對嘉義以南地區，以及澎湖地區發布陸上颱風警報，並持續對台灣海峽、東沙島海面及巴士海面維持海上颱風警報。氣象署指出，隨著颱風接近，南部沿海、澎湖風力持續增強，局部地區陣風可能達9至10級，明晚到後天清晨颱風通過澎湖附近，澎湖及西半部沿海風力將達到最高峰，澎湖預估將有11級以上強陣風。

雨勢部分，颱風目前位於台灣西南方海面，颱風外圍環流不斷帶來降雨雲系，台東、南部地區今天已出現間歇性降雨；午後，中部山區也因熱對流發展出現較明顯降雨，但熱對流降雨預計入夜後將趨緩，隨之而來的則是颱風本身帶來的大量水氣，預期今晚起至明天，台東與南部地區將持續有明顯降雨。

氣象署表示，目前預估颱風將沿著台灣海峽北上，路徑接近澎湖，不過根據各國電腦模式模擬結果，仍有一定不確定性。若路徑偏東，颱風中心可能更接近台灣本島，將對西半部、南部地區帶來更大風雨影響，甚至部分預測模擬指出，7月7日清晨颱風中心有機會在台灣上空或更靠近西部沿海，民眾應隨時關注最新動態。

目前氣象署已針對新北市、東半部、彰化以南、金門、馬祖等地發布陸上強風特報，其中澎湖因最靠近颱風中心，發布橙色燈號，風力影響最為明顯。氣象署提醒民眾，儘快做好防颱準備，並持續掌握氣象最新資訊，防範強風、大雨及海邊長浪的威脅。