丹娜絲颱風來襲 嘉義縣政府宣布明天停班停課

因應丹娜絲颱風來襲，嘉義縣政府今晚8時許宣布，根據中央氣象署資訊，明天（6日）嘉義縣風力預測已達停班停課標準，為維護縣民安全，故嘉義縣明日停止上班、停止上課。

嘉義縣政府中午12時成立災害應變中心「三級開設」，由消防局人員先行進駐，同時其他各防災業務單位亦應成立內部緊急應變小組，提前先做準備，並將東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港列為危險警戒區域範圍，提醒民眾請勿進入。

嘉義山區易有落石，公路局預警性封閉台3線295至336公里，沄水至大埔路段，明天早上8時將視天候及道路狀況，再決定是否開放通行。阿里山林業鐵路今起至8日全線預警性停駛，阿里山國家森林遊樂區明早8時起預警性休園，自然步道也暫停開放。