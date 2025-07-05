快訊

不斷更新／澎湖宣布「明12:00後停班停課」 6日颱風假狀況看過來

丹娜絲颱風逼近…大雷雨炸台中多處淹水 台灣大道「排水孔變噴泉」

新北中和工人疑未繫安全繩 「連人帶窗」墜4樓砸中車頂

聽新聞
0:00 / 0:00

影／丹娜絲颱風進逼！大雷雨炸台中多處淹水 台灣大道「排水孔變噴泉」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區台灣大道今晚遭大雷雨狂炸變河道，一名機車騎士推車涉水前行。圖／翻攝自Threads@loewe2734
台中市西屯區台灣大道今晚遭大雷雨狂炸變河道，一名機車騎士推車涉水前行。圖／翻攝自Threads@loewe2734

颱風丹娜絲逼近，台中市西屯區台灣大道、逢甲夜市、北區等地今晚遭大雷雨狂炸，多處淹水，車道變河道，出現陸上行舟景象，以台灣大道最誇張，「排水孔變噴泉」，機車慘拋錨；市長盧秀燕到北區健行路視察強降雨民宅狀況。還有網友對於排水速度感到驚奇，直呼逢甲夜市在晚間7時14分水都退去，太厲害了。

逢甲夜市管委會表示，逢甲夜市在今晚6時許下起大雷雨，一度淹大水，約7時許水退去，今晚包括店家、攤商都有營業，很多消費者待淹水都退去後，陸續進夜市消費，提醒消費者注意攜帶雨具，以免遇到臨時強降雨。

氣象署傍晚對台中等12縣市發布豪、大雨特報，晚間6時30分針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間8時，並提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

網友loewe2734在Threads上PO影片並表示，台灣大道也淹，還是交流道口。只見影片中，很多轎車在淹水的車道上急馳，還有一名機車騎士可能因為拋錨，只能牽車涉水前行，連拍攝者都直呼「太猛了」。

也有網友PO出西屯區逢甲夜市、南屯區河南路四段、大墩七街口大淹水的畫面，還有網友PO影片並表示，逢甲夜市在晚間6時下起大雷雨，沒想到晚間7時14分水都退去，真的是太厲害了。

逢甲夜市今晚一度淹大水，約7時許水退去，很多消費者待淹水退去後，陸續進夜市消費。圖／逢甲夜市管委會提供
逢甲夜市今晚一度淹大水，約7時許水退去，很多消費者待淹水退去後，陸續進夜市消費。圖／逢甲夜市管委會提供

丹娜絲颱風 台灣大道 大雷雨 淹水

延伸閱讀

國家警報響了！3縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、淹水

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

國家警報響了！2縣市大雷雨轟1小時

晴熱午後大雷雨 吳德榮指這天有望創今年最高溫 下周後半颱風接力生成

相關新聞

不斷更新／輕颱丹娜絲來襲！澎湖下半天停班課 全台6日颱風假看過來

輕颱丹娜絲逐步進逼，氣象署指出，周日晚間到周一清晨，颱風北移後將持續帶來水氣，使得台灣西半部地區的降雨明顯增加，甚至可能持續到周一上午，屆時...

影／丹娜絲颱風進逼！大雷雨炸台中多處淹水 台灣大道「排水孔變噴泉」

颱風丹娜絲逼近，台中市西屯區台灣大道、逢甲夜市、北區等地今晚遭大雷雨狂炸，多處淹水，車道變河道，出現陸上行舟景象，以台灣...

嘉義以南、澎湖陸警！輕颱丹娜絲來犯 澎湖恐颳11級以上強陣風

輕颱丹娜絲進逼，中央氣象署今晚20：30針對嘉義以南地區，以及澎湖地區發布陸上颱風警報，並持續對台灣海峽、東沙島海面及巴...

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

輕颱丹娜絲逐漸靠近，氣象署表示，東部及南部地區的風雨狀況明顯增強，尤其颱風帶來大量水氣，迎風面的花蓮、台東地區降雨開始明...

輕颱丹娜絲來勢洶洶！foodpanda宣布3縣市暫停外送 外帶自取不受影響

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署發布陸上颱風警報，台南市、高雄市及屏東縣已宣布7月6日停班停課。外送平台foodpanda為...

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通異動影響看這裡

丹娜絲颱風接近中，中央氣象署上午已發布海上颱風警報，預計深夜將發布陸上颱風警報。聯合新聞網整理陸海空交通影響，謹提供參考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。