影／丹娜絲颱風進逼！大雷雨炸台中多處淹水 台灣大道「排水孔變噴泉」

颱風丹娜絲逼近，台中市西屯區台灣大道、逢甲夜市、北區等地今晚遭大雷雨狂炸，多處淹水，車道變河道，出現陸上行舟景象，以台灣大道最誇張，「排水孔變噴泉」，機車慘拋錨；市長盧秀燕到北區健行路視察強降雨民宅狀況。還有網友對於排水速度感到驚奇，直呼逢甲夜市在晚間7時14分水都退去，太厲害了。

逢甲夜市管委會表示，逢甲夜市在今晚6時許下起大雷雨，一度淹大水，約7時許水退去，今晚包括店家、攤商都有營業，很多消費者待淹水都退去後，陸續進夜市消費，提醒消費者注意攜帶雨具，以免遇到臨時強降雨。

氣象署傍晚對台中等12縣市發布豪、大雨特報，晚間6時30分針對台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間8時，並提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

網友loewe2734在Threads上PO影片並表示，台灣大道也淹，還是交流道口。只見影片中，很多轎車在淹水的車道上急馳，還有一名機車騎士可能因為拋錨，只能牽車涉水前行，連拍攝者都直呼「太猛了」。