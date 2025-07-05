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輕颱丹娜絲暴風半徑將擴大 嘉義以南、澎湖地區發布陸警

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
輕颱丹娜絲進逼，中央氣象署今晚20：30針對嘉義以南地區，以及澎湖地區發布陸上颱風警報。聯合報系資料照
輕颱丹娜絲進逼，中央氣象署今晚20：30針對嘉義以南地區，以及澎湖地區發布陸上颱風警報。聯合報系資料照

輕颱丹娜絲進逼，中央氣象署今晚20：30針對嘉義以南地區，以及澎湖地區發布陸上颱風警報，並持續對台灣海峽、東沙島海面及巴士海面維持海上颱風警報，提醒民眾盡速完成防颱準備，並持續關注最新颱風動態。

氣象署指出，根據今晚8時的衛星雲圖觀察，颱風中心位於台灣西南西方約330公里的海面上，目前暴風半徑約為80公里，整體結構逐漸完整，強度有增強趨勢。預估未來24小時內，暴風半徑將由80公里擴大至約150公里。

氣象署表示，預計明天下半天起，暴風圈範圍有機會觸及澎湖及嘉義以南陸地，屆時風雨將明顯增強。從明天（6日）開始至周一（7日）上半天，颱風將逐步通過台灣海峽，這段期間將是台灣影響最明顯的時段，預期帶來強風豪雨。

氣象署提醒南部、澎湖及台灣西部沿海地區的民眾，注意強風、大雨及沿海長浪等危險，加強門窗固定、排水暢通，及早準備停班停課、防災避難等應變措施。

丹娜絲颱風 停班停課 台灣海峽 氣象署

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