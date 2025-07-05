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颱風丹娜絲來襲 台3線嘉縣澐水到大埔段預警性封閉

中央社／ 嘉義縣5日電

颱風丹娜絲來襲，公路局表示，依氣象情資嘉義縣中埔鄉及大埔鄉將有強陣風及強降雨發生，為確保用路安全，台3線中埔澐水到大埔路段今晚10時起實施預警性封閉。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局發布新聞稿表示，明天上午8時視天候及道路狀況後，再決定台3線中埔澐水到大埔路段可否開放通行。請用路人事先作好行程規劃與應變措施，多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息。

丹娜絲颱風

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