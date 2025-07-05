丹娜絲颱風來襲 離島疏運放大機型與加開航班

受丹娜絲颱風影響，明日空運國內線多數取消，華航與台灣虎航國際線則有部分異動，交通部民用航空局今日啟動防颱應變機制，除要求業者航機派遣作業需符合防颱作業程序並妥善維護旅客權益，民航局也提醒旅客留意航班動態。

民航局表示，隨著丹娜絲颱風逐漸接近台灣，今日截至18：00，國內線取消22架次、延誤4架次，國際線未受影響。因澎湖、金門航線今日候補旅客較多，為協助疏運旅客，民航局已協調立榮航空澎湖—台北航線放大機型2架次，華信航空金門—台北航線加開班機2架次。

民航局指出，根據國籍業者提供之最新動態，明日立榮與華信國內線全部取消，德安西線取消，東線則逐班視颱風動態調整；國際線部分，長榮與星宇維持正常，華航與虎航則有部分調整，後續業者於今晚與明日上午，均會根據颱風最新動態召開防颱會議調度航班。

民航局已要求航空公司需妥善維護旅客權益，除於官網公布即時航班訊息並通知旅客及提供必要協助。旅客出發前，也務必先向航空公司確認航班動態，以利行程安排。

民航局已要求各公司應嚴格遵循防颱標準作業程序，並就航機派遣作業、飛航作業安全、氣象資訊即時發布等方面，要求充分整備與應變，確保旅客安排與飛航安全。民航局同時要求業者應滾動檢討航班執行與乘客服務規劃，並視颱風動態準備各種備案，機隊調度、油量增載及備降場等，後續均應做出相對調整。