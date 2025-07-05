逾百船沉沒！深怕24年前慘況重演 颱風丹娜絲直撲澎湖恐釀重大損失

輕度颱風「丹娜絲」步步進逼，且仍在持續增強當中，因颱風路徑有可能直撲澎湖，澎湖縣府不敢大意，更直言「恐將造成澎湖重大損失」，因丹娜絲與曾在2001年直撲澎湖的颱風「奇比」相似，當時曾創下16級風速紀錄，僅次於怪颱「韋恩」，讓澎湖完全不敢掉以輕心。

2001年6月23日中度颱風奇比從台灣海峽北上，因中心路徑通過澎湖列島周邊海域，曾在澎湖氣象站創下每秒54.8公尺、相當於16級風的強陣風，在澎湖釀成重大災情，尤其七美島重創，上百艘船隻在澎湖海域沉沒，更讓養殖漁業毀於一旦，災情嚴重程度僅次於1986年的「怪颱韋恩」。

澎湖縣政府今天下午2點「澎湖縣丹娜絲颱風災害應變中心」三級開設，預計今晚9點提升為二級開設，明天上午9點將由縣長陳光復親自召開整備會議，並隨後於明天上午10時提升為一級開設，由陳光復親自坐鎮指揮，啟動各項整備作業，要求各級機關即刻進入戒備狀態，全力備戰颱風可能帶來的強風與豪雨。

澎湖縣府指出，由於研判「丹娜絲」路徑與過去對澎湖造成災情的「奇比」相似，潛在威脅不容輕忽，且中央災害應變中心警示，依據歷史災情，此颱風類似的路徑恐將造成澎湖重大損失，縣府已加強宣導民眾加強防颱準備，尤其漁船進港避風、強固繫纜等措施。

為預防災害發生，澎湖縣府預告將於明天上午8時將發布「港口及海岸線禁制公告」，禁止民眾及遊客進入港區、海堤及海邊活動，並呼籲漁民儘速將船隻返港固定，養殖設施及海上作業應即刻停止並強化防護。

船班部分，預估明天共有14航線，計145航次停航，分別為布袋至馬公11航次全部停航，台南將軍至澎湖東吉2航次全部停航。

陸軍澎湖防衛指揮部也已完成災防整備因應，要求防區各單位完成人員編組及機具整備，目前待命兵力計707員、災防機具計7項287件，待命協助澎湖地區執行災害防救任務。軍方指出，將與澎湖縣府保持密切聯繫，掌握即時災情，以利第一時間投入災害救援任務。

澎湖縣府提醒民眾提高警覺、提早完成窗戶加固、排水孔清理等自我防颱措施，並避免在風雨期間外出。