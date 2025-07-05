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暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

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颱風丹娜絲逼近 澎湖機場湧逾300人候補返台

中央社／ 澎湖縣5日電

颱風丹娜絲逼近，澎湖受到外圍環流影響，今天出現風雨，澎湖機場下午出現逾300名候補旅客，立榮航空晚間則調度大型客機疏運。

港務公司馬公辦事處統計，航行高雄馬公航線的「澎湖輪」，今天下午4時載運403名旅客返回高雄，航行布袋馬公航線的百麗航運與滿天星航運等8艘交通船，今天下午近5時許已全數出航，共載2993人返台。

受到颱風丹娜絲逼近影響，澎湖6日海空交通已全數停航，不少原預定6日返台的遊客，都紛紛提前結束行程，澎湖機場自下午3時起湧入大批候補人潮，希望趕在颱風來臨前返台。

澎湖航空站表示，目前登記候補高達300多人，除了正常班的零星候補外，立榮航空晚間航班將調度A321大型客機疏運。

此外，原今晚首場地方限定的白沙丁香季海上花火節暨農漁特產品推廣活動，也因受到颱風影響取消，將擇期辦理。

丹娜絲颱風

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