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影／颱風氣象署宣布「20:30發布陸上警報」 海邊風浪變強

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
颱風逐漸靠近，高雄林園海邊今天傍晚起風浪逐漸加大，海邊湧浪不斷，還是有許多民眾不畏危險前來觀浪，甚至還有釣客到沙灘釣魚險象環生。記者劉學聖／攝影
颱風逐漸靠近，高雄林園海邊今天傍晚起風浪逐漸加大，海邊湧浪不斷，還是有許多民眾不畏危險前來觀浪，甚至還有釣客到沙灘釣魚險象環生。記者劉學聖／攝影

颱風丹娜絲今天凌晨2時生成，氣象署上午8時30分發布海上颱風警報，預計颱風從台灣海峽北上的機率較高，不排除有機會進入台灣陸地。氣象署指出，根據最新資料顯示，颱風丹娜絲過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅，預計颱風丹娜絲強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，若颱風丹娜絲行徑無特殊變化，預計於今天晚間8時30分發布海上陸上颱風警報。

由於颱風逐漸靠近，高雄市區今天一整天陰雨不斷，正在高雄夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒節活動依舊人潮不斷，許多歌迷冒著大風雨也堅持要守住前台好位置，就是希望能近距離目睹偶像表演風采，而在高雄林園海邊今天傍晚起風浪逐漸加大，海邊湧浪不斷，還是有許多民眾不畏危險前來觀浪，甚至還有釣客到沙灘釣魚險象環生，交通部氣象署今天下午17：30持續發布輕颱丹娜絲海上颱風警報，氣象署表示，受到颱風逐漸接近的影響，台灣周邊海面的風浪已經明顯增強，提醒正在航行或作業的船隻，以及從事海邊活動的民眾，務必要特別注意安全。根據氣象預報，目前颱風路徑若未有明顯變化，最快將在今晚20：30發布陸上颱風警報，請大家持續關注最新動態。

由於颱風逐漸靠近，高雄市區今天一整天陰雨不斷，正在高雄夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒節活動依舊人潮不斷。記者劉學聖／攝影
由於颱風逐漸靠近，高雄市區今天一整天陰雨不斷，正在高雄夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒節活動依舊人潮不斷。記者劉學聖／攝影
颱風逐漸靠近，高雄林園海邊今天傍晚起風浪逐漸加大，海邊湧浪不斷，還是有許多民眾不畏危險前來觀浪。記者劉學聖／攝影
颱風逐漸靠近，高雄林園海邊今天傍晚起風浪逐漸加大，海邊湧浪不斷，還是有許多民眾不畏危險前來觀浪。記者劉學聖／攝影
由於颱風逐漸靠近，高雄市區今天一整天陰雨不斷，正在高雄夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒節活動依舊人潮不斷。記者劉學聖／攝影
由於颱風逐漸靠近，高雄市區今天一整天陰雨不斷，正在高雄夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒節活動依舊人潮不斷。記者劉學聖／攝影
由於颱風逐漸靠近，高雄市區今天一整天陰雨不斷，正在高雄夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒節活動依舊人潮不斷，許多歌迷冒著大風雨也堅持要守住前台好位置，就是希望能近距離目睹偶像表演風采。記者劉學聖／攝影
由於颱風逐漸靠近，高雄市區今天一整天陰雨不斷，正在高雄夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒節活動依舊人潮不斷，許多歌迷冒著大風雨也堅持要守住前台好位置，就是希望能近距離目睹偶像表演風采。記者劉學聖／攝影
颱風丹娜絲逐漸逼近，交通部氣象署預計今晚發布陸上颱風警報，高雄第七貨櫃中心貨櫃起重機都已經完成防颱準備迎接風雨。記者劉學聖／攝影
颱風丹娜絲逐漸逼近，交通部氣象署預計今晚發布陸上颱風警報，高雄第七貨櫃中心貨櫃起重機都已經完成防颱準備迎接風雨。記者劉學聖／攝影
颱風逐漸靠近，高雄林園海邊今天傍晚起風浪逐漸加大，海邊湧浪不斷，還是有許多民眾不畏危險前來觀浪。記者劉學聖／攝影
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