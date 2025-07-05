暴雨狂下一遍紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

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聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
氣象署指出，周日晚間到周一清晨，颱風北移後，風向將轉為偏西南風，持續帶來水氣，使得台灣西半部地區的降雨也會明顯增加，甚至可能持續到周一上午。聯合報系資料照
氣象署指出，周日晚間到周一清晨，颱風北移後，風向將轉為偏西南風，持續帶來水氣，使得台灣西半部地區的降雨也會明顯增加，甚至可能持續到周一上午。聯合報系資料照

輕颱丹娜絲逐漸靠近，氣象署表示，東部及南部地區的風雨狀況明顯增強，尤其颱風帶來大量水氣，迎風面的花蓮、台東地區降雨開始明顯增加，局部地區可能出現大雨，甚至豪雨。南部地區也會隨著颱風接近，逐步出現間歇性的短暫陣雨。預估明天白天，颱風會進一步逼近台灣海峽南部，這段期間各地降雨將逐漸增強，天氣變得更加不穩定，尤其是花東、南部地區，以及澎湖地區，降雨最為明顯。

氣象署指出，明天晚間到星期一清晨，颱風北移後，風向將轉為偏西南風，持續帶來水氣，使得台灣西半部地區的降雨也會明顯增加，甚至可能持續到周一上午，屆時，不論東部或西部，各地都會受到間歇性大雨甚至短時強降雨的影響。

此外，風力方面，從明天白天開始，各地風勢也會逐步增強，特別是靠近海邊及空曠地區，請民眾務必注意防風措施，避免在強風時靠近海邊活動或從事戶外高風險行為。

根據氣象署最新預測，這次颱風影響台灣的時間將分為幾個階段，今晚至明天清晨是颱風逐漸接近台灣，主要影響南部與台東地區，局部地區會有降雨發生；沿海地區風力開始增強，從南部逐步向北擴展。明天白天颱風接近台灣海峽南部，南部、花蓮與台東地區風雨明顯加劇，中部與澎湖地區隨著時間推進，風雨也會明顯增強。

明天晚上至後天清晨則是為澎湖與西半部地區風雨最強的時段，建議該區民眾加強戒備，避免外出，預估颱風中心將在這段期間通過澎湖附近海域，對澎湖地區的風力、降雨影響最大。

氣象署提醒，這次颱風仍在逐步增強過程中，且其東側暴風半徑較寬廣，即便颱風中心未直接登陸，外圍環流帶來的強風與豪雨，仍會對台灣各地造成明顯影響，特別是東部、南部、西半部沿海地區、澎湖、馬祖等，務必做好防風、防雨、防海浪、防淹水等各項準備。

輕颱丹娜絲進逼，今明定量降雨預報。圖／氣象署提供
輕颱丹娜絲進逼，今明定量降雨預報。圖／氣象署提供
丹娜絲颱風進逼，未來幾天對台各地影響分析。圖／氣象署提供
丹娜絲颱風進逼，未來幾天對台各地影響分析。圖／氣象署提供
輕颱丹娜絲進逼，今明風力預報趨勢。圖／氣象署提供
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丹娜絲颱風 強降雨 氣象署

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