丹娜絲影響 航港局宣布明14航線、145航次停航
交通部航港局表示，受丹娜絲颱風天候影響，今日(7月5日)共有6航線，計30航次停航。
停航航次分別為，布袋-馬公：部分停航(開航14航次、停航2航次)。東港-小琉球：部分停航(開航41航次、停航17航次)。鹽埔-小琉球：部分停航(開航6航次、停航4航次)。金門-石井：全部停航(4航次)。金門-五通：部分停航(開航22航次、停航2航次)。基隆-馬祖：部分停航(開航1航次、停航1航次)。
另高雄-馬公：澎湖輪原無航班，增開1班下午1600澎湖開回高雄。
預估明日(7月6日)共有14航線，計145航次停航，分別為布袋-馬公：全部停航(11航次)。臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。東港-小琉球：全部停航(58航次)。鹽埔-小琉球：全部停航(10航次)。金門-石井：全部停航(4航次)。金門-五通：全部停航(24航次)。綠島-蘭嶼：全部停航(2航次)。富岡-綠島：全部停航(13航次)。 富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。 後壁湖-蘭嶼：全部停航(5航次)。基隆-馬祖：全部停航(2航次)。北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。南竿-東引：全部停航(2航次)。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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