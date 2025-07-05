丹娜絲進逼最快今晚20：30發布陸警 颱風中心恐最靠近這縣市

交通部氣象署今天下午17：30持續發布輕颱丹娜絲海上颱風警報，氣象署表示，受到颱風逐漸接近的影響，台灣周邊海面的風浪已經明顯增強，提醒正在航行或作業的船隻，以及從事海邊活動的民眾，務必要特別注意安全。根據氣象預報，目前颱風路徑若未有明顯變化，最快將在今晚20：30發布陸上颱風警報，請大家持續關注最新動態。

氣象署指出，從最新的颱風潛勢預報圖來看，截至今日下午17時，颱風中心已來到台灣西南方約360公里處的海面，預計接下來將轉為偏北、東北方向移動，加速朝台灣海峽南部前進。預估從明天下半天開始，一直到周一上午，颱風將逐步穿越台灣海峽，暴風圈會陸續影響到台灣本島、澎湖以及鄰近離島的海域和陸地。

氣象署指出，雖然目前預估颱風中心不會直接登陸台灣，但其外圍環流及暴風半徑內的強風、豪雨，仍會對台灣造成顯著衝擊，且據最新的路徑預報顯示，這個颱風的中心，預計將在明天晚上至後天凌晨之間最接近澎湖地區，請澎湖地區的居民和海上作業人員務必高度警戒，提前做好防颱準備，避免風雨來襲時產生危險。

此外，從氣象分析來看，隨著颱風逐步接近台灣，其強度有進一步增強的趨勢，暴風半徑也持續擴大，代表影響範圍和風雨強度都會明顯加劇。即便颱風中心未必直接登陸，外圍環流帶來的強風豪雨，對澎湖、台灣西部沿海及台灣海峽航道，都可能造成不小影響。