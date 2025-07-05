丹娜絲颱風攪局 故宮南院水舞燈光無人機展演喊卡

國立故宮博物院南部院區夏季重頭戲「水舞燈光及無人機展演」原訂今晚登場，但受到丹娜絲颱風影響，因為嘉義地區雨勢持續，為觀眾安全考量，故宮南院宣布今天晚上無人機展演取消，將另外安排展演時間，展演日期待颱風後再另行公布。

故宮南院今年以「江戶浮世之美」為主題，打造水舞燈光及無人機展演，原訂晚上7時30分於至善湖上空出動近百架無人機展演，將日本浮世繪經典名作搬上夜空，展現浮世繪名家歌川國芳、葛飾北齋經典畫作，帶領觀眾穿越時空到江戶時代，吸引許多人引頸期盼。

為了讓展演更具沉浸感，現場除了有無人機表演外，還搭配至善湖畔的水舞與光影秀，共同營造結合東方古典與當代科技的視覺饗宴，前天晚間試飛預演，就有不少民眾搶先卡位，對正式演出相當期待，受颱風影響暫時取消，讓大家都覺得很可惜，盼擇日舉辦。