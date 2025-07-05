丹娜絲颱風進逼！太平山預警性休園 龜山島、福山植物園封兩天

丹娜絲颱風逐步進逼，宜蘭太平山國家森林遊樂區今天傍晚5時起預警性休園，龜山島也因預估平均風力超過6級，明、後兩天將封島，宜蘭福山植物園同樣在6、7日預警性休園兩天。

交通部東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處下午宣布，依據中央氣象署預報，明天起台灣東北部及宜蘭、蘇澳沿海，平均風力超過六級，浪高達2至4公尺，中至大浪，考量龜山島臨時碼頭靠泊等安全考量，6、7日均預警性封島。

林業及自然保育署宜蘭分署考量太平山遊樂區內宜專1線道路7k處路基日前曾崩塌，且聯外道路台7線、台七7線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷的疑慮，顧及旅遊安全，今天傍晚5時起預警性休園。

宜蘭分署表示，太平山遊樂區內鳩之澤、見晴懷古、檜木原始林、鐵杉林、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山、台灣山毛櫸步道等8條自然步道同步封閉。

此外，10條社區型自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道，今天同步暫停開放，羅東林業文化園區將配合宜蘭縣府停班停課時間同步休園。