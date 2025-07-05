丹娜絲颱風來襲！金門小三通全面停航 金縣府三級開設應變中心防颱

依據中央氣象署研判，今年第4號颱風「丹娜絲」（國際命名：DANAS）目前位於鵝鑾鼻西南西方海面，正以每小時8至14公里速度朝北北東轉東北方向前進，中心最大風速達每秒20公尺（約8級風），瞬間最大陣風則達28公尺（約10級風），初估颱風暴風圈將於明（6）日下半天起影響金門地區，今晚20時起金門縣府將三級開設風災災害應變中心，全面備戰。

金門縣消防局表示，由於此次颱風路徑未通過中央山脈，可能攜帶強風與豪雨，提醒民眾勿掉以輕心。為因應可能災情，金門縣消防局今日晚間20時起將三級開設風災災害應變中心，並將視颱風動態滾動檢討、隨時提升應變層級。各防災單位包括工務處、產發處、城鄉處、觀光處、林務所、台電、中華電信與各鄉鎮公所，均已同步整備人力與機具，確保第一時間能投入救災。

目前，小三通航班自7月5日17時起全面停航，空運也於7月6日全天停飛，金門大橋通行則請持續關注CMS最新交通資訊。

針對常見災情如「風倒木」阻斷道路，消防局已依據去年凱米與康芮颱風經驗，以及縣長陳福海於防災會報中提出之應變指示，完成全縣主次要道路優先搶通規劃，提升救災效率與資源調度效能。此外，為強化電力與通訊系統穩定度，金門縣亦與台電金門區處攜手推動電網地下化工程，並爭取台電與中華電信提前調派搶修人員進駐金門，提升災後修復速度，減少民生衝擊。