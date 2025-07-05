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丹娜絲颱風還沒登陸 大台北菜價今先漲17.6%

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
輕颱丹娜絲來勢洶洶，今白天雖尚無風雨，大台北菜價卻已經上漲17.6%。示意圖／AI生成
輕颱丹娜絲來勢洶洶，今白天雖尚無風雨，大台北菜價卻已經上漲17.6%。示意圖／AI生成

交通部氣象署已發布輕颱丹娜絲海上颱風警報，預測最快今晚深夜將發布陸警。今白天雖尚無風雨，大台北菜價卻已經上漲17.6%，其中，青江白菜更從昨天的16元漲到28.8元，漲幅高達80%，空心菜（蕹菜）也從21.8元漲到37.3元，漲幅71.4%。

農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠說，台北市蔬菜今天到貨量約1268噸，比昨天增加5.7%，價格交易為每公斤32.8元，昨天是27.9元，價格上漲17.6%。

傅立忠說，雖然蔬菜供應量增加，但受到颱風預期心理影響，承銷人的承銷意願跟數量都增加，價格也跟著上漲。

他指出，以青江白菜來看，昨天16元，今天漲到28.8元，小白菜也從17.5漲至28.2元。夏天最常見的空心菜，昨天價格每公斤21.8元，今天也漲到37.3元。

傅立忠說，五月就啟動滾動式倉儲措施，除了庫存甘藍等，也會從國外進口補充，根莖類蔬菜如胡蘿波、洋蔥、馬鈴薯等都很充足，總共超過6000公噸以上，目前蔬菜供應無虞，消費者可以放心。

丹娜絲颱風 菜價

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