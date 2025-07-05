丹娜絲颱風來襲 台東縣府公告管制區13時半起生效：民眾勿入

受輕度颱風丹娜絲影響，台東縣府公告畫定限制管制區於今天下午1點30分起生效，民眾勿進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，敬請民眾注意。

今年編號第4號的輕度颱風丹娜絲暴風圈已進入台灣西南方近海，縣長饒慶鈴今指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因應颱風災害防救需要，公告畫定向陽山等區域為管制區，並自下午1點時30分起生效。

縣府依災害防救法第30條第1項第2款前段規定，公告畫定「向陽山區至大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流），為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。另有關縣轄海域、漁港管制部分，將另行公告。

為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，颱風來襲期間，民眾不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、垂釣及捕魚等危險活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

縣府也強制要求各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流），應禁止人民從事各項危險活動，違反災害防救法第30條第1項第2款、第3款規定所製作之公告內容，協助執行人員得依行政法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行，另管制公告於台東縣災害應變中心撤除時自動失效。