丹娜絲颱風逼近台北菜價攀升 這款常買青菜暴漲逾80%
颱風丹娜絲逐漸逼近台灣，即便今天到貨量較多，但台北市場蔬菜價格仍上漲17%，其中夏季民眾常買的青江白菜增幅80.2%、小白菜也攀升65%，農糧署指出，主要受預期心理影響。
颱風丹娜絲即將來襲，氣象署今天表示，颱風丹娜絲強度將持續增強，暴風圈還會再擴大，預計午夜前後發布陸上颱風警報，明天將影響一整天並持續至7日上半天。
颱風還未抵達，但蔬菜價格已受颱風影響而上漲，根據統計數據顯示，今天大台北市場交易量1268噸，較昨天1200噸多，增加5.7%，但平均價格仍從每公斤27.9元攀升至32.8元，增幅17.6%。
農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠接受媒體聯訪指出，今天市場蔬菜供應量雖然增加，但因颱風警報發布，承銷人消費預期心理推升需求，因此導致價格上漲。
細看數據，民眾夏季喜愛購買的蔬菜青江白菜已從昨天16元漲至今天28.8元，漲幅高達80.2%，而小白菜也從昨天17.9元漲至29.5元，漲幅65%，另外包含高麗菜、絲瓜等價格分別攀升39.1%及34.4%。
傅立忠表示，農糧署5月就啟動滾動式倉儲措施，除了有庫存國產甘藍、結球白菜外，也會從國外進口，另外有根莖類蔬菜包含胡蘿蔔、馬鈴薯等，庫存超過6180公噸，目前供應充裕，請消費者放心。
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