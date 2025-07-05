丹娜絲颱風還沒登陸…橋驚見坍方破洞 嘉縣陸續傳災情

嘉義縣尚未列入海上、陸上警戒區域，但豪雨已造成災情，太保市北新里浮水橋因溪水暴漲坍方，嘉義縣政府今天中午成立災害應變中心三級開設，並將東石、布袋及義竹沿海列為危險警戒區域，雲嘉南濱海國家風景區管理處原訂今晚在布袋鎮舉辦市集臨時取消。

嘉義縣政府表示，嘉義縣今天中午12時成立災害應變中心「三級開設」，由消防局人員先行進駐，同時其他各防災業務單位亦應成立內部緊急應變小組，提前先做準備，東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港已列為危險警戒區域範圍，提醒民眾請勿進入。

太保市北新里牛稠溪浮水橋受溪水暴漲影響，因溪水淹過橋面不斷沖刷，導致橋面發生坍方破洞，警方到場拉起封鎖線，管制車輛通行，並由公所在橋墩兩側放置充水式護欄，提醒民眾道路封閉須改道，南新派出所加強巡邏，確保路段安全，遇有狀況將即時通報。

嘉義縣政府表示，因應颱風防救事宜 ，請各鄉鎮市公所視情況成立災害應變中心或緊急應變小組，以利各項防救災工作，並依規定使用「應變管理資訊端服務」填報災情及相關速報表資料，同時注意颱風最新動態 ，並確實依災害防救法執行各項災害應變工作。

另外，雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，7月5日、6日原訂在布袋鎮海風長堤舉辦晚風市集，受颱風影響，臨時取消。