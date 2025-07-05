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丹娜絲颱風逼近 台水：確保供水穩定不中斷

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
娜絲颱風逼近，台水人員從事漂流物清除作業。圖／台水提供
娜絲颱風逼近，台水人員從事漂流物清除作業。圖／台水提供

中央氣象署今天上午8時30分發布丹娜絲颱風海上警報，中央災害應變中心隨即開設二級應變。台灣自來水公司上午9時立即召開緊急應變小組第一次會議，全面盤點應變人力與物資，全力確保供水穩定不中斷。

台水公司提醒，颱風豪雨可能導致原水濁度升高，或因停電等突發事件影響供水，建議民眾提前儲水備用，以減少生活不便。如遇緊急停水情形，務必關閉抽水馬達電源，避免空轉造成高溫損壞或引發火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受汙染。

面對今年首個侵台颱風，台水公司指出，各單位均完成防颱整備及設備查檢作業，包含清配水池總量480萬噸、淨水藥劑1萬4900噸、發電機489台、水車60台、合作搶修廠商324家（總人力1247人），並動員公司內部人力1518人。因應颱風可能帶來豪雨影響水源水質，公司已針對南部及離島等降雨熱區加強整備，完成淨水藥品補充、沉澱池與污泥清理、配水池高水位維持，以及各項水質監測設備的檢查與測試，力求第一時間應變各項挑戰。

如颱風期間供水受影響，台水公司製出，將於第一時間發布公告，民眾可透過下列管道查詢即時資訊：

■ 停水公告查詢系統：https://web.water.gov.tw/wateroff/

■ 台灣自來水APP

■ LINE官方帳號（可訂閱停水通知）

此外，民眾若有任何用水相關問題，可撥打台水24小時免付費客服專線：1910。

丹娜絲颱風 停水 水公司

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