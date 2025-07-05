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路徑仍有變數！丹娜絲以「較強輕颱」靠近台灣 風雨最大時間點曝光

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
氣象署表示，輕颱丹娜絲目前颱風強度仍在預測範圍內，未來強度預估會持續增強，明天接近台灣時，可能以「較強的輕度颱風」等級影響台灣地區。聯合報系資料照
氣象署表示，輕颱丹娜絲目前颱風強度仍在預測範圍內，未來強度預估會持續增強，明天接近台灣時，可能以「較強的輕度颱風」等級影響台灣地區。聯合報系資料照

中央氣象署今午表示，輕颱丹娜絲目前颱風強度仍在預測範圍內，未來強度預估會持續增強，明天接近台灣時，可能以「較強的輕度颱風」等級影響台灣地區。預估颱風影響台灣最明顯的時段，會落在周日到周一上半天。

氣象署簡任技正伍婉華指出，與今早相比，目前的強度預測沒有明顯變化，仍掌握在原有的預測範圍內。不過，由於大氣環境變化快速，模擬資料之間仍有部分差異，因此強度與路徑仍須持續觀察。

至於颱風是否會登陸？伍婉華說，目前研判最可能的路徑，將是沿著台灣海峽中線以東、非常接近台灣西半部陸地通過，也就是說，「是否登陸仍有變數，不排除接近或短暫登陸的可能」，但也有部分預報指引顯示，未來颱風可能偏東或偏西，路徑仍存在不確定性，氣象署將持續密切觀察最新資料調整預報。

伍婉華提醒，丹娜絲正處在一個導引氣流不明顯的區域，移動速度非常緩慢，因此今天下半天颱風帶來的降雨影響也較為緩慢，影響時間拉長，不過預估明天上半天到下半天，颱風會逐漸向北移動，速度比現在稍快，但仍屬偏慢型的颱風，影響範圍與時間仍須持續觀察。

她指出，根據目前預測資料，預估颱風影響台灣最明顯的時段，會落在周日到周一上半天，目前預估的風雨影響高峰，仍是落在周日晚間至星期一上午，各地將有陣雨或雷雨，尤其南部、中部與東部地區，降雨較為集中且持續時間長，部分地區恐有豪雨發生。提醒民眾，颱風影響期間不宜前往山區或海邊活動，及早做好防颱準備。

即便颱風逐漸遠離，伍婉華也說，台灣未來幾天的天氣仍不穩定，氣象署預估，從周二開始到周五，台灣上空將持續受到低壓帶影響，因低壓帶帶來的環境，有利對流雲系發展，屆時可能出現迎風面降雨或午後雷陣雨，局部地區仍有短時強降雨的風險。

提醒民眾，颱風過後不代表天氣馬上好轉，特別是中南部與山區地區，仍需提防局部大雨或雷雨發生。此外，颱風離開後，若低壓帶配合地形及熱力作用，仍會造成天氣變化明顯，建議各地持續關注最新氣象資訊，做好長時間應對不穩定天氣的準備。

丹娜絲颱風 台灣海峽 氣象署 雷雨

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