輕颱丹娜絲靠近中 最快今晚深夜發布陸警

交通部氣象署今午14：30持續發布輕颱丹娜絲海上颱風警報，氣象署簡任技正伍婉華表示，若未來颱風的強度發展、移動方向與速度符合預測，最快今晚深夜前後將發布陸上颱風警報。

根據氣象署觀測，今天下午2時，丹娜絲中心位置已來到鵝鑾鼻西南西方約390公里海面上，移動速度偏慢。根據國內外氣象資料研判，預估今天下半天颱風仍以較慢速度前進，明天（周日）起，速度略為加快，朝台灣海峽方向移動，屆時將是影響台灣最明顯的時段。

目前海上颱風警報範圍涵蓋巴士海峽、台灣海峽與東沙島海域。雖然上午尚未觀測到長浪現象，但氣象署預估，今天下半天起，澎湖、南部沿海、恆春半島、台東沿海、綠島及蘭嶼一帶將陸續出現長浪，明天影響範圍將擴大至中部沿海與金門沿海。

風浪部分，隨著颱風接近，明天起台灣各海域浪高預估達2至3公尺，颱風中心附近海域可能出現浪高4至5公尺的狀況。周日到周一上半天，將是丹娜絲最接近台灣、風浪最強的時候。氣象署提醒，海域作業、航行及沿海活動民眾務必嚴加戒備，隨時留意最新氣象資訊，避免發生危險。