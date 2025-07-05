颱風丹娜絲逼近台灣 台水備戰確保供水穩定

中央氣象署今天上午發布丹娜絲颱風海上警報，中央災害應變中心隨即開設二級應變。台水今天表示，已立即召開緊急應變小組第一次會議，針對南部及離島等降雨熱區加強整備，盤點應變人力與物資，全力確保供水穩定不中斷。

面對今年首個侵台颱風，台灣自來水公司今天發布新聞稿，各單位均完成防颱整備及設備查檢作業，包含清配水池總量480萬噸、淨水藥劑1萬4900噸、發電機489台、水車60台、合作搶修廠商324家，並動員公司內部人力1518人。

因應颱風可能帶來豪雨影響水源水質，台水指出，已針對南部及離島等降雨熱區加強整備，完成淨水藥品補充、沉澱池與污泥清理、配水池高水位維持，以及各項水質監測設備的檢查與測試，力求第一時間應變挑戰。

台水提醒民眾，颱風豪雨可能導致原水濁度升高，或因停電等突發事件影響供水，建議民眾提前儲水備用，減少生活不便。如遇緊急停水，務必關閉抽水馬達電源，避免空轉造成高溫損壞或引發火災，勿把日常作息中使用的橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭污染。

如颱風期間供水受影響，台水將在第一時間公告，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP與LINE官方帳號查詢即時資訊。若有用水問題，可打台水24小時免付費客服專線1910。