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丹娜絲颱風來勢洶洶 金門6日海空交通全面停擺

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受丹娜絲颱風影響，金門港務處今天指出，明天金門往返廈門、泉州之間的客運航線，全部停駛。記者蔡家蓁／攝影
受丹娜絲颱風影響，金門港務處今天指出，明天金門往返廈門、泉州之間的客運航線，全部停駛。記者蔡家蓁／攝影

丹娜絲颱風影響，金門海空交通大受影響，立榮航空與華信航空宣布，明天往返台灣的班機全天取消；此外，小三通部分，金門港務處今天也指出，依據小三通天候影響停航機制，今日廈門五通往金門水頭除下午5點及5點30分單向停航，其餘航班均正常行駛；至於，明天金門往返廈門、泉州之間的客運航線，則全部停駛。

受丹娜絲颱風影響，國內兩大航空公司立榮航空與華信航空中午已宣布，明日金門所有國內線航班全天取消，民眾如有返台或來金規劃，務必留意最新航班訊息。

金門縣港務處則表示，今日金廈航線部分班次調整，其中廈門五通返金門水頭的下午5點及5點30分兩班單向停航，其餘航班照常營運。但明日，考量風浪可能會變大，金廈航線與金泉航線將全面停航一整天，無論金門前往廈門或泉州方向，均無船班行駛。

金門縣港務處提醒旅客，搭船前應主動聯繫各船公司確認航班情況，或電洽港務處（082-324280）查詢最新資訊。不便之處，敬請見諒。

丹娜絲颱風

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