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颱風丹娜絲逼近 福山植物園6、7日預警性休園

中央社／ 台北5日電

颱風丹娜絲逐漸逼近台灣，農業部林試所今天宣布，福山植物園6日及7日將實施預警性休園，提醒遊客請勿前往。

颱風丹娜絲即將侵台，氣象署今天表示，颱風丹娜絲強度將持續增強，暴風圈還會再擴大，預計午夜前後發布陸上颱風警報，明天將影響一整天並持續至7日上半天。

林試所今天發新聞稿指出，預估明天及後天是影響台灣最明顯的時段，為保障入園遊客安全，福山植物園6日至7日將實施預警性休園，遊客請勿前往。

林試所說，已核准入園遊客都可於一個月內，任選與核准入園日相同的星期某日入園，憑原申請編號入園，不需另外申請。

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