各水庫儲水量高颱風大雨來襲 南水分署籲留意洩洪警報

南部各水庫今年儲水量普遍較往年同期高，輕颱丹娜絲逼近預計帶來大雨，水利署南水分署下午提醒民眾小心水庫放水。

南水分署表示，氣象部門已發布海上颱風警報，依氣象分析預測明天恐有較大降雨，需加強警戒。分署已提前完成各整備及檢查工作，發電機備用油料亦達7日以上，並將依實際降雨情形及各水庫運用要點滾動調整水庫操作，以蓄存優先，有調節性放水將提前2小時播放警報提醒，請民眾注意。

依氣象署降雨預測未來72小時，曾文水庫集水區預估累計雨量大且目前曾文水庫蓄水量達82.7%、烏山頭、南化等南部主要水庫儲水量都超過8成，儲水量較低的牡丹水庫也達71.2%，依氣象預測明日有較大降雨，將有啟動調節性放水需要。曾文水庫管理中心等各單位隨時密切注意颱風動態及預測降雨量，滾動檢討。

南水分署副分署長林玉祥提醒民眾檢查住家排水孔，低窪地區民眾備好沙包，鄰近各水庫下游注意放水警報，民眾也應遠離下游河道，以策安全。