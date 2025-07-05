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丹娜絲颱風來襲 第七河川分署下寮海堤搶險加強防護

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供
去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供

丹娜絲颱風逼近，中央氣象署預計6日前後對台灣影響最大，防範颱風帶來強降雨及長浪威脅，第七河川分署啟動防汛應變機制，去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，颱風將屆，第七河川分署展開預防性搶險作業，今上午完成。

丹娜絲颱風來襲，第七河川分署指出，針對屏東地區完成抽水機、通訊設備、水門及防汛備料盤點，確認設備正常運作。尤其是地層下陷嚴重、易積淹水東港、林邊、佳冬與枋寮等地區，已部署153台移動式抽水機，另有18台支援機組隨時待命。

去年2024年10月2日，枋寮鄉大庄村下寮海堤因山陀兒颱風外圍環流及氣壓潮影響，發生約55公尺潰堤事件，已在今年2025年4月28日修復完工。但因颱風即將來襲，堤腳沖刷風險提高，第七河川分署近日再度展開預防性搶險作業。

第七河川分署施工人員加緊以大型塊石補強堤防，工程車、吊車等重型機具不間斷運作，並由鄰近佳冬防汛備料場調度五噸防汛塊200個拋放，進一步強化防護，今5日上午10時完成搶險工作，防止長浪持續沖刷造成二度損害，。

第七河川分署呼籲，颱風期間海岸邊風浪強勁，請民眾勿前往觀浪或從事海邊活動，並留意最新氣象資訊與官方防災資訊，共同維護自身與社區安全。

去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供
去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供
去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供
去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供
去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供
去年10月山陀兒颱風來襲，枋寮大庄下寮海堤潰堤，已在今年4月修復完工，丹娜絲颱風逼近，第七河川分署展開預防性搶險作業。圖／第七河川分署提供

丹娜絲颱風

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