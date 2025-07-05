丹娜絲要來了！農民搶收水稻穀價下跌 菜價持平看颱風發展

氣象署發布颱風丹娜絲海上警報，稻田間出現搶收潮，部分稻穀還差7至12天成熟，成熟度不足拉下穀價，每百台斤濕穀從最高點1200元回跌到1170元；彰化地區蔬菜到貨量受昨晚下雨影響而減少，整體賣相欠佳，每台斤批發價微漲2至5元。

今年春季低溫時間長，彰化沿海地區很多水稻田的秧苗死亡、補植，存活的也生長較內陸秧苗遲緩，到現在稻穀還略帶青綠色沒完全成熟，颱風來了，農民擔心颱風災損及稻穀淋雨濕度高，昨急忙預約今割稻，田間出現搶收景象，依濕度高低不同，越乾燥越高價，市價從1030元到1170元。

農業部調高公糧收購數量和價格，農民都樂意繳交公糧，去年二期歉收約三成導致民間糧商庫存幾乎見底，為了和公糧價格競爭收購而拉高殼價，每百台斤濕穀最高開出1200元，比去年1050元足足漲價近15%，最低價開出1030元，也比去年990元高出約5%，今年一期稻穀市價被農民稱作「史上最好」，就算今搶收大量湧進收購市場仍有比往年好的價格。

夏季高溫，蔬菜生長快速但賣相較差，彰化地區以瓜果類為主最怕晴雨不定，下雨淋壞花朵和幼果枝藤將造成水傷。溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑今表示，夏季蔬菜到貨量較少，最近每日低於百噸，氣象署發布颱風動向沒影響到貨量和批發價，包心白菜、青江菜、空心菜、小白菜等葉菜維持批發價每公斤均價9至12元，中式料理常用的佐料青蔥每公斤均價36元，按照消費市場「公斤買進、台斤賣出」，每把青菜10元至15元，價格相當親民。

「天氣熱民眾胃口不是很好，買的少，颱風沒進來，菜價起不來。」溪湖鎮果菜市場陳姓盤商表示，夏天本來就是蔬菜消費淡季，銷貨量不大，今交易價沒變化，要看颱風後續發展決定菜價。

南彰化是蔬菜主要產地，攤販市場菜價持平，北彰化已見微調上漲，小白菜、青江菜、空心菜、白莧菜、小松菜等常見蔬菜悄悄漲到每把均一價15元至20元，因買氣平平，家庭主婦沒搶購囤菜，中午收市前又回跌到每把10至15元。曾姓菜販表示，天熱蔬菜若沒一直噴水就菜葉失水，賣相較差，天熱大家吃不太下也買得少，銷量沒明顯增加，降價求售不要隔夜以免損失更大。