丹娜絲颱風攪局 明天台南七股海鮮節挖文蛤活動取消…可延期或退費

台南七股海鮮節」首場活動今天在六孔碼頭舉行觀光赤嘴園挖文蛤體驗，順利完成，但受輕度丹娜絲颱風外圍環流影響，風雨恐致安全疑慮，明日「七股海鮮節挖文蛤體驗活動」宣布取消。台南市政府表示，民眾可選擇延期參加或辦理全額退費。

市府指出，原持6日票券者，可於7月19日（周五）或20日（周六）活動現場持原票入場，無須重新購票；亦可自7月6日至7月21日晚上11時止，至全台ibon機台辦理退費。

主辦單位表示，今天部分民眾因天候驟變影響體驗或未及下水者，如當日未完成驗票進場，可依退票辦法辦理，惟已完成驗票者恕無法退費，敬請見諒。詳情可上台南旅遊粉專查看最新動態。