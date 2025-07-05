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丹娜絲颱風生成 石門水庫接近滿水位…最快排洪時間曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
截至今中午12點，石門水庫蓄水量約1億9301萬噸、水位243.56公尺、蓄水率約94.04%。圖／翻攝自石門水庫即時影像
截至今中午12點，石門水庫蓄水量約1億9301萬噸、水位243.56公尺、蓄水率約94.04%。圖／翻攝自石門水庫即時影像

中央氣象署今發布丹娜絲颱風生成消息，因其動向預測十分接近台灣，石門及寶二水庫均處於高水位北水分署不敢鬆懈，目前石門水庫蓄水率94.04%及寶二水庫100%，北水分署說，預計北部降雨會在明天下午及後天上午，石門水庫尚有約1000萬噸庫容，若要放水最快7日上午，而寶二水庫為離槽水庫，將進水匝門關閉就不會再進水。

截至今中午12點，石門水庫蓄水量約1億9301萬噸、水位243.56公尺、蓄水率約94.04%，寶山第二水庫蓄水量約3397萬噸、水位157.17公尺、蓄水率約100%。

北水分署說，依中央氣象署資料研判，颱風影響北部地區時間約明下午與後天，因目前颱風陸境仍有變數，且石門水庫尚有超過1000萬立方公尺蓄水空間，距離滿水位還有約1.5公尺，故預估放水操作於7日較有可能，北水分署已守視將依集水區降雨調節水位操作。

北水分署表示，至於寶二水庫為離槽未有防洪功能的水庫，主要就是供水，可透過進水閘門控制入流量，原則會採少量溢流方式操作，即可維持水庫安全。

北水分署已事先完成防汛演練、設施與工地巡檢及應變整備工作，且向台水公司及相關農田管理處確認供水整備完成，將共同守視維持供水穩定及水庫設施安全，請大家安心。呼籲民眾留意天氣變化及加強防颱措施，且務必遠離河川水域，以確保安全。

目前已逐步進入本年度颱風好發期，北水分署將持續密切關注氣象變化，並適時透過官方網站與媒體發布水庫水情最新資訊。尤其，提醒大家保持警覺，切勿任意進入水域，俾共同守護安全。

中央氣象署今發布丹娜絲颱風生成消息，因其動向預測十分接近台灣，石門及寶二水庫均處於高水位北水分署不敢鬆懈，已做設施測試與檢查。圖／北水分署提供
中央氣象署今發布丹娜絲颱風生成消息，因其動向預測十分接近台灣，石門及寶二水庫均處於高水位北水分署不敢鬆懈，已做設施測試與檢查。圖／北水分署提供
中央氣象署今發布丹娜絲颱風生成消息，因其動向預測十分接近台灣，石門及寶二水庫均處於高水位北水分署不敢鬆懈，已做設施測試與檢查。圖／北水分署提供
中央氣象署今發布丹娜絲颱風生成消息，因其動向預測十分接近台灣，石門及寶二水庫均處於高水位北水分署不敢鬆懈，已做設施測試與檢查。圖／北水分署提供
中央氣象署今發布丹娜絲颱風生成消息，因其動向預測十分接近台灣，石門及寶二水庫均處於高水位北水分署不敢鬆懈，已做設施測試與檢查。圖／北水分署提供
中央氣象署今發布丹娜絲颱風生成消息，因其動向預測十分接近台灣，石門及寶二水庫均處於高水位北水分署不敢鬆懈，已做設施測試與檢查。圖／北水分署提供

丹娜絲颱風 石門水庫

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