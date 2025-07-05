快訊

堅持養「烏龜奶汪」被說沒救了…他1原因不放棄結局淚崩：愛讓血肉瘋狂生長

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通看這裡

末日後換特價手機！三星S25 Ultra現省萬元 iPhone 16 Pro Max優惠砍5千

丹娜絲颱風來襲 2025屏東海口祭今明活動取消

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東車城海口公園舉辦「2025屏東海口祭」，因丹娜絲颱風來襲，原訂7月5、6日(本周六、日)活動取消。圖／屏東縣府提供
屏東車城海口公園舉辦「2025屏東海口祭」，因丹娜絲颱風來襲，原訂7月5、6日(本周六、日)活動取消。圖／屏東縣府提供

屏東車城海口公園舉辦「2025屏東海口祭」，受到丹娜絲颱風影響，基於安全考量，屏東縣府表示，原訂7月5、6日(本周六、日)活動取消，若已報名本周活動，將另行通知後續處理，造成不便請見諒，也請民眾做好防颱準備。

交旅處表示，2025屏東海口祭將在7月12到13日車城海口公園登場，邀請金曲獎得主及人氣樂團接力演出，包括金曲「最佳華語男歌手」呂士軒登台表演，12日晚間施放長達240秒的高空海上煙火秀，更集結麋先生MIXER、冰球樂團等重量級卡司熱力開唱，預計再掀人潮。

活動期間，現場同步販售多款海口祭限定哥吉拉聯名周邊商品，包括鹹蛋黃、港口茶、巧克力口味手工餅乾，及冰壩杯、運動毛巾、手機支架、Q版絨毛玩偶等多樣官方授權品項，僅限官網預購及活動現場限量販售，深受粉絲喜愛。

交旅處指出，請大家密切注意天氣變化與官方公告，預告下周活動精彩可期，歡迎民眾前來參與，同時順遊恆春建城150周年與「恆春旅遊購GO節」抽大獎活動，即日起至8月31日，入住指定旅宿並上傳發票或收據即可參加抽獎，獎項總價值破千萬，包括休旅車、黃金、按摩椅、免費住宿券等豐富好禮。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

「金曲獎走快一點」爭議...呂士軒稱張清芳是嘻哈圈的明牌 智慧文巧妙解危

金曲歌王呂士軒奪金隨身風格「助攻」？TISSOT上手 相伴榮耀時刻

施壓軍方在屏東萬巒節「小型閱兵」？蘇清泉：遭惡意放話扭曲

金曲歌王得獎遭催「快一點」　呂士軒下台補列「感謝名單」

相關新聞

丹娜絲颱風1原因怠速進逼 將成今年侵台首颱 明起全台風雨

丹娜絲颱風正在靠近中，將是今年第一個侵台的颱風。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，雖然是輕度颱風，但是仍有破壞力，暴風圈經過...

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通恐大受影響

丹娜絲颱風接近中，中央氣象署上午已發布海上颱風警報，預計深夜將發布陸上颱風警報。聯合新聞網整理陸海空交通影響，謹提供參考...

丹娜絲颱風來襲 2025屏東海口祭今明活動取消

屏東車城海口公園舉辦「2025屏東海口祭」，受到丹娜絲颱風影響，基於安全考量，屏東縣府表示，原訂7月5、6日(本周六、日...

丹娜絲颱風影響 華信航空國內線明全取消

受丹娜絲颱風影響，華信航空明天國內線航班全天取消。

丹娜絲颱風外圍環流+午後對流發展旺 9縣市大雨特報

今年第4號颱風丹娜絲外圍環流影響，及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投、台東（含蘭...

丹娜絲颱風影響 立榮明天航班全取消

因受丹娜絲颱風影響，立榮航空國內線航班明天全日取消。立榮航空說，最新航班動態，敬請旅客多加利用立榮航空官網www.uni...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。