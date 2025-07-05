丹娜絲颱風來襲 2025屏東海口祭今明活動取消

屏東車城海口公園舉辦「2025屏東海口祭」，受到丹娜絲颱風影響，基於安全考量，屏東縣府表示，原訂7月5、6日(本周六、日)活動取消，若已報名本周活動，將另行通知後續處理，造成不便請見諒，也請民眾做好防颱準備。

交旅處表示，2025屏東海口祭將在7月12到13日車城海口公園登場，邀請金曲獎得主及人氣樂團接力演出，包括金曲「最佳華語男歌手」呂士軒登台表演，12日晚間施放長達240秒的高空海上煙火秀，更集結麋先生MIXER、冰球樂團等重量級卡司熱力開唱，預計再掀人潮。

活動期間，現場同步販售多款海口祭限定哥吉拉聯名周邊商品，包括鹹蛋黃、港口茶、巧克力口味手工餅乾，及冰壩杯、運動毛巾、手機支架、Q版絨毛玩偶等多樣官方授權品項，僅限官網預購及活動現場限量販售，深受粉絲喜愛。

交旅處指出，請大家密切注意天氣變化與官方公告，預告下周活動精彩可期，歡迎民眾前來參與，同時順遊恆春建城150周年與「恆春旅遊購GO節」抽大獎活動，即日起至8月31日，入住指定旅宿並上傳發票或收據即可參加抽獎，獎項總價值破千萬，包括休旅車、黃金、按摩椅、免費住宿券等豐富好禮。