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不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通恐大受影響
丹娜絲颱風接近中，中央氣象署上午已發布海上颱風警報，預計深夜將發布陸上颱風警報。聯合新聞網整理陸海空交通影響，謹提供參考。
●立榮航空國內線航班明天全天取消。
●華信航空國內線航班明天全天取消。
●航港局統計今天有5航線、計19航次停航。
停航：布袋-馬公：部分停航（開航14航次、停航2航次）。東港-小琉球：部分停航（開航56航次、停航8航次）。鹽埔-小琉球：部分停航（開航6航次、停航4航次）。金門-石井：全部停航（4航次）。 基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航1航次）。
另高雄-馬公：澎湖輪原無航班，增開1班下午4時澎湖開回高雄。
●公路局說，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台9線（蘇花公路）、台9丁線（蘇花公路） 、台9線（南迴公路）、台18線（阿里山公路）、台20線（南橫公路東段）及台29線（那瑪夏-五里埔路段），實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
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