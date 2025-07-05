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暑假首個周末遇颱風來襲 小琉球周日停航旅宿湧退訂潮
暑假首個周末就遇到颱風來襲，由於往返東港、小琉球的航班星期日停駛，遊客大多從3天2夜改成2天1夜，民宿業者紛紛接到旅客改期電話，或是從3天2夜改成2天1夜，有人覺得掃興，有人認為也是不同的體驗。
有遊客說，星期五來小琉球玩，原本安排3天2夜，但因為星期日，受到颱風影響，船公司停航，改成2天1夜，或是當天來回，旅宿業者也都很幫忙，只不過很無奈，「颱風來了很掃興」。
有民宿業者說，颱風影響很大，「都退房了」，會讓客人延期或是全部退費。
有朋友特別專程帶加拿大朋友特別來小琉球，就是要來看海龜，因為星期天停航，只能從3天2夜改成2天1夜，旅宿老闆也都有提前通知。
因為星期日停航，蔬果業者也連忙運送蔬果，蔬果業者說，運送的量是平常的兩倍，有的是要給民宿、有的是給菜販的。
琉球航運業者說，趕緊公告星期日停航，顧慮旅客的旅遊安排時間，所以趕緊公布停航時間，讓遊客、業者，可以趕緊安排。
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