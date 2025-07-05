丹娜絲颱風逼近南部 高雄全聯各門市湧人潮搶泡麵 鮮奶、蔬菜區漸空

丹娜絲颱風侵台，暴風圈逐漸逼近南部，將先觸及台中至屏東、澎湖、金門陸地；今天周六放假，不少高雄民眾上午湧入全聯各門市搶物資，結帳現排隊人潮；有全聯門市的鮮奶、蔬菜及冷凍炒飯、麵區的逐漸被搶空，還有主婦買了一車泡麵作為防颱餐備用。

丹娜絲颱風將襲台，南部首當其衝，高雄地區今天上午天空烏雲厚實，僅降下間歇性毛毛細雨；由於擔心颱風威力，不少民眾趁今天周六放假日搶購物資。