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丹娜絲颱風逼近南部 高雄全聯各門市湧人潮搶泡麵 鮮奶、蔬菜區漸空
丹娜絲颱風侵台，暴風圈逐漸逼近南部，將先觸及台中至屏東、澎湖、金門陸地；今天周六放假，不少高雄民眾上午湧入全聯各門市搶物資，結帳現排隊人潮；有全聯門市的鮮奶、蔬菜及冷凍炒飯、麵區的逐漸被搶空，還有主婦買了一車泡麵作為防颱餐備用。
丹娜絲颱風將襲台，南部首當其衝，高雄地區今天上午天空烏雲厚實，僅降下間歇性毛毛細雨；由於擔心颱風威力，不少民眾趁今天周六放假日搶購物資。
本報記者直擊鼓山區的全聯門市今天近午時分現搶購人潮，停車場停滿汽機車，另有全聯門市主婦買了一籃子的泡麵，有人深怕颱風過後菜價翻天，專攻蔬菜區採買；鮮奶區幾乎已五成空，冷凍的炒麵、炒飯區架上幾乎被掃空，不少民眾在泡麵區挑選當颱風天糧食。
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