快訊

堅持養「烏龜奶汪」被說沒救了…他1原因不放棄結局淚崩：愛讓血肉瘋狂生長

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通看這裡

末日後換特價手機！三星S25 Ultra現省萬元 iPhone 16 Pro Max優惠砍5千

丹娜絲颱風直逼高屏 高市擴大三級開設整備消防器材救災

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市那瑪夏消防分隊與軍方等單位對土石流災害做防災兵推。記者林保光／翻攝
高雄市那瑪夏消防分隊與軍方等單位對土石流災害做防災兵推。記者林保光／翻攝

輕颱「丹娜絲」朝台灣海峽前進，中央氣象署上午發布海上颱風警報，高雄市消防局預定今天下午將擴大三級開設。各消防分隊除了整備救災器材，前2天山區消防分隊也已演練水域搶救及土石流兵推演練，因應颱風災害。

丹娜絲颱風中心位置，今天上午11時，在鵝鑾鼻的西南西方約410公里，向北北東前進，可能影響高屏地區，高雄市政府因應丹娜絲來襲，預定今天下午3時，擴大三級開設。

因颱風季節來臨，高雄市消防局加強水災緊急情況應變。那瑪夏、美濃消防分隊分別在3日及昨天，便演練救災。其中那瑪夏區因曾遭受過土石流重創，與軍方等單位也有土石流災害兵推演練，在災害發生前啟動預防性措施，出動消防車並利用車上廣播系統，宣導預防性及強制性撤離。

美濃分隊昨天在美濃湖辦水域搶救演練，模擬災害情境，利用救生艇、拋繩槍、魚雷浮標等多項救援器材救人。

高雄市消防局今天上午表示，因應颱風來襲，已作好各項整備措施，更將救生裝備器材（橡皮艇、救生快艇及抽水機具）備妥以利迅速出動，市民若有任何災情需要協助救援，可撥打電話（07）8136119通報聯繫。

高雄市美濃消防分隊以拋繩槍拋繩演練水域救人。記者林保光／翻攝
高雄市美濃消防分隊以拋繩槍拋繩演練水域救人。記者林保光／翻攝
高雄市美濃消防分隊昨天在美濃湖演練水域救人。記者林保光／翻攝
高雄市美濃消防分隊昨天在美濃湖演練水域救人。記者林保光／翻攝

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

丹娜絲來襲 賴清德高雄團結第五講及護國遶境「皆取消」

丹娜絲暴雨3千觀眾仍爆滿！台塑邀明華園演活了「八仙傳奇」

太魯閣申請入山逾600人 「丹娜絲」逼近封園急聯繫勸下山

相關新聞

丹娜絲颱風1原因怠速進逼 將成今年侵台首颱 明起全台風雨

丹娜絲颱風正在靠近中，將是今年第一個侵台的颱風。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，雖然是輕度颱風，但是仍有破壞力，暴風圈經過...

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通恐大受影響

丹娜絲颱風接近中，中央氣象署上午已發布海上颱風警報，預計深夜將發布陸上颱風警報。聯合新聞網整理陸海空交通影響，謹提供參考...

丹娜絲颱風來襲 2025屏東海口祭今明活動取消

屏東車城海口公園舉辦「2025屏東海口祭」，受到丹娜絲颱風影響，基於安全考量，屏東縣府表示，原訂7月5、6日(本周六、日...

丹娜絲颱風影響 華信航空國內線明全取消

受丹娜絲颱風影響，華信航空明天國內線航班全天取消。

丹娜絲颱風外圍環流+午後對流發展旺 9縣市大雨特報

今年第4號颱風丹娜絲外圍環流影響，及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投、台東（含蘭...

丹娜絲颱風影響 立榮明天航班全取消

因受丹娜絲颱風影響，立榮航空國內線航班明天全日取消。立榮航空說，最新航班動態，敬請旅客多加利用立榮航空官網www.uni...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。