丹娜絲颱風直逼高屏 高市擴大三級開設整備消防器材救災
輕颱「丹娜絲」朝台灣海峽前進，中央氣象署上午發布海上颱風警報，高雄市消防局預定今天下午將擴大三級開設。各消防分隊除了整備救災器材，前2天山區消防分隊也已演練水域搶救及土石流兵推演練，因應颱風災害。
丹娜絲颱風中心位置，今天上午11時，在鵝鑾鼻的西南西方約410公里，向北北東前進，可能影響高屏地區，高雄市政府因應丹娜絲來襲，預定今天下午3時，擴大三級開設。
因颱風季節來臨，高雄市消防局加強水災緊急情況應變。那瑪夏、美濃消防分隊分別在3日及昨天，便演練救災。其中那瑪夏區因曾遭受過土石流重創，與軍方等單位也有土石流災害兵推演練，在災害發生前啟動預防性措施，出動消防車並利用車上廣播系統，宣導預防性及強制性撤離。
美濃分隊昨天在美濃湖辦水域搶救演練，模擬災害情境，利用救生艇、拋繩槍、魚雷浮標等多項救援器材救人。
高雄市消防局今天上午表示，因應颱風來襲，已作好各項整備措施，更將救生裝備器材（橡皮艇、救生快艇及抽水機具）備妥以利迅速出動，市民若有任何災情需要協助救援，可撥打電話（07）8136119通報聯繫。
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