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丹娜絲颱風逼近 避暑阿里山遊客遽減 明起遊樂區休園飯店湧退訂潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
颱風丹娜斯海上警報發布，暑假熱門避暑景點嘉義縣阿里山森林遊樂區明天上午8時起休園3天，小火車也從今天起預警停駛4天，到中午進遊樂區遊客只有1639人，比例假日少一半以上。圖／林保署嘉義分署提供
颱風丹娜斯海上警報發布，暑假熱門避暑景點嘉義縣阿里山森林遊樂區明天上午8時起休園3天，小火車也從今天起預警停駛4天，到中午進遊樂區遊客只有1639人，比例假日少一半以上。圖／林保署嘉義分署提供

颱風丹娜斯海上警報發布，風雨威脅逼近增強，暑假熱門避暑景點嘉義縣阿里山森林遊樂區明天上午8時起休園3天，小火車也從今天起預警停駛4天，儘管今天高溫晴朗，但到中午進遊樂區遊客只有1639人，比例假日少一半以上，園區飯店民宿訂房約6成遊客，提前上山旅遊，明起休園紛紛退訂，颱風已對阿里山觀光業造成衝擊。

正值暑假旅遊旺季，阿里山飯店民宿原訂房客滿，受明天休園影響，今天起陸續退房，取消明顯攀升，業者大嘆「颱風還沒來，損失已經出現」。阿里山飯店業者、嘉義縣旅館公會前理事長陳昆茂說，暑假訂房最滿，客人大多提前1個月訂好房，因為遊樂區明起休園，加上交通可能受阻，退訂人數提高。

林保署嘉義分署為保障遊客安全，阿里山森林遊樂區明天上午8時起到8日休園，暫停開放，遊客不能進只能出，若颱風轉向或天候回穩，將視情況提前恢復營運，並即時公告最新資訊。阿里山林鐵也從今天到8日全線預警性停駛。

儘管如此，今天仍有不少旅客選擇趁風雨未起前上山遊玩。阿里山公路車流量約為平時6成，遊客多為已預訂行程自由行旅客。林姓遊客說，「查了天氣還算穩定，決定先上來走一走，明天再提早下山避風。」嘉縣府提醒民眾，未來幾日需密切注意氣象預報及政府發布公告，出門旅遊應以安全為第一考量，避免前往山區或海邊活動，以防意外發生。

颱風丹娜斯海上警報發布，暑假熱門避暑景點嘉義縣阿里山森林遊樂區明天上午8時起休園3天，小火車也從今天起預警停駛4天，到中午進遊樂區遊客只有1639人，比例假日少一半以上。圖／林保署嘉義分署提供
颱風丹娜斯海上警報發布，暑假熱門避暑景點嘉義縣阿里山森林遊樂區明天上午8時起休園3天，小火車也從今天起預警停駛4天，到中午進遊樂區遊客只有1639人，比例假日少一半以上。圖／林保署嘉義分署提供

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