丹娜絲1原因怠速進逼 將成今年侵台首颱 明起全台風雨

丹娜絲颱風正在靠近中，將是今年第一個侵台的颱風。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，雖然是輕度颱風，但是仍有破壞力，暴風圈經過的地方，以及它的東半側強風範圍很廣，提醒民眾要特別留意。颱風今晚接近，明天整天影響至下周一上半天。要格外提醒澎湖地區民眾特別小心，按照目前的路徑，颱風中心很接近澎湖地區。

丹娜絲颱風今天上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約410公里之處，以每小時8轉13公里速度，向北北東進行。

輕度颱風丹娜絲強度稍微增強，近中心最大風速從每秒18公尺增強到每秒20公尺，目前七級風暴風半徑還是維持80公里左右。伍婉華表示，預估它的未來強度還會再增強，暴風圈還會再擴大。氣象署發布的海上颱風警報區域向北增加了台灣海峽北部。

伍婉華表示，丹娜絲颱風昨天上午8時還是熱帶性低氣壓，移動速度還是在一個導引氣流不明顯的環境中，所以移動速度很慢，今天還是同樣情形。今晚到明天，東邊的太平洋高壓向西擴展以後，才會讓颱風有比較多的力量向北的方向移動。

她說，從世界颱風指引可以看到，向北移動的角度和位置，從台灣東方海面到大陸都是它未來可能移動的方向，仍待觀察。

颱風逐漸靠近，伍婉華表示，雖然目前風浪還沒有增強，長浪預估今天下半天以後，包括澎湖、南部沿海、恆春半島沿海、台東沿海、綠島蘭嶼，都有可能出現。也隨著颱風逐漸往北移動，明天長浪現象會向北擴展到中部沿海、金門沿海。

另外，伍婉華表示，颱風中心有4至5米浪高，隨著颱風靠近，今晚到明天台灣附近各海面風浪增大，浪高也會增至2、3米，颱風中心經過的附近會有4至5米浪高，海面上作業活動要特別小心。

目前颱風外圍環流造成的雷達回波，在台東到恆春半島，氣象署針對這兩個區域發布大雨特報。伍婉華表示，今天隨著颱風外圍環流逐漸靠近，除了台東、恆春持續降雨，花蓮也漸漸會出現降雨。下午以後，隨著外圍環流靠近，以及午後的熱力對流，東北部地區宜蘭、中部地區、北部地區會有降雨情形。

伍婉華表示，今晚到明天清晨降雨區域依舊有花東、恆春半島為主。之後隨著颱風靠近，明天各地都可能有陣雨或雷雨，甚至局部性大雨，尤其南部和東南部降雨時間比較長，可能出現局部豪雨。下周一降雨則要等颱風經過台灣海峽，北上以後，依它的減弱狀況和離開狀況而定。

她說，颱風今天逐漸接近，明天一整天影響到下周一上半天，隨著颱風外圍環流和颱風本身環流會帶來旺盛的對流雲系，會造成什麼地方短延時強降雨等劇烈天氣，氣象署屆時會發布大雨、豪雨特報。

溫度方面，伍婉華表示，今天下雨的地方高溫還是有32至33度，其他各地依舊悶熱，北部有36度高溫，金門35度，中部34度。今天白天台北市、新北市、桃園市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。彰化縣為黃色燈號。

伍婉華表示，颱風的遙測資料顯示，它的東半部強風區是比較強的，隨著它北移過程中，強風範圍比較廣的地區會經過台灣，氣象署已經發布陸上強風特報，新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。