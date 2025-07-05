太魯閣申請入山逾600人 「丹娜絲」逼近封園急聯繫勸下山

丹娜絲颱風步步進逼，林業暨自然保育署花蓮分署宣布，轄內各育樂場域、自然步道，包括大農大富、林田山等，6日上午8時預警性封閉；太魯閣國家公園也宣布全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。

中央氣象署今天上午8時30分發布「丹娜絲」海上颱風警報，太魯閣國家公園管理處即宣布，全面禁止進入園內生態保護區及其他管制區域（含屏風避難山屋申請）活動，颱風警報封閉期間，原已核發的入園許可證，依規定應予廢止，待警報解除後視災害復原情形恢復受理入園。

太管處統計颱風前申請入山的有173隊、624名山友，因應颱風威脅，昨天起就陸續聯繫登山隊伍，勸導颱風期間勿入山或者盡速下山，太管處表示，有些隊伍經勸導未上山，有些提早離開，有些選擇原地待避，還在持續聯絡。

林保署花蓮分署昨天預告，轄內育樂場域、自然步道從6日上午8時預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，以及佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段。

花蓮分署表示，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間。