聽新聞
0:00 / 0:00
太魯閣申請入山逾600人 「丹娜絲」逼近封園急聯繫勸下山
丹娜絲颱風步步進逼，林業暨自然保育署花蓮分署宣布，轄內各育樂場域、自然步道，包括大農大富、林田山等，6日上午8時預警性封閉；太魯閣國家公園也宣布全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。
中央氣象署今天上午8時30分發布「丹娜絲」海上颱風警報，太魯閣國家公園管理處即宣布，全面禁止進入園內生態保護區及其他管制區域（含屏風避難山屋申請）活動，颱風警報封閉期間，原已核發的入園許可證，依規定應予廢止，待警報解除後視災害復原情形恢復受理入園。
太管處統計颱風前申請入山的有173隊、624名山友，因應颱風威脅，昨天起就陸續聯繫登山隊伍，勸導颱風期間勿入山或者盡速下山，太管處表示，有些隊伍經勸導未上山，有些提早離開，有些選擇原地待避，還在持續聯絡。
林保署花蓮分署昨天預告，轄內育樂場域、自然步道從6日上午8時預警性休園、休館及封閉，包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，以及佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道路鹿鳴吊橋段。
花蓮分署表示，將視天候狀況影響，確認各育樂場域安全無虞時，另行公布開放時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言