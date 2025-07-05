颱風影響 台南市兒童藝術教育節下午主場活動取消

原訂今天下午3時在台南文化中心假日廣場舉辦的「2025台南市兒童藝術教育節」主場活動，因天候因素考量將延期舉行，台南市政府教育局表示，新的活動日期將擇期公告，敬請民眾見諒。

本次活動為第6屆「台南市兒童藝術教育節」的重要主場活動，原規劃以「藝起武」、「藝起賞」、「藝起玩」三大主題展開，透過學校藝術團隊的舞蹈、音樂、傳統藝術展演，搭配創意裝置藝術及藝術體驗闖關活動，展現本市兒童藝術教育的豐碩成果與多元面貌，營造孩子與市民共享的藝術饗宴。

教育局表示，為確保參與師生及市民安全，仍以安全第一為考量。待天候穩定後，市府將盡速確認改期日期並對外公告，歡迎市民屆時踴躍參與，共同感受本市學子蓬勃發展的藝術能量。