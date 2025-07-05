颱風丹娜絲逼近 應變中心籲勿前往山區、海邊觀浪

颱風丹娜絲生成，氣象署今天發布海上颱風警報，中央災害應變中心上午召開第1次會議，研判西南部等沿海地區須留意長浪，適逢暑假第1個週末，呼籲民眾勿從事山區、海邊活動。

氣象署已發布今年第4號颱風丹娜絲海上颱風警報，預估深夜後發布陸上颱風警報，隨颱風外圍環流逐漸靠近，花東、恆春可能出現局部性大雨，降雨帶將逐漸向北擴展。

中央災害應變中心上午召開颱風丹娜絲第1次工作會報情資研判會議，由副指揮官、內政部政務次長董建宏主持。

中央災害應變中心報告指出，颱風丹娜絲朝台灣西南方海域接近，強度持續增強，影響陸地時間為6日至7日，對西部地區與東南部陸地衝擊大，須做好防颱整備。

此外，今天起受颱風外圍環流影響，西南部及恆春半島沿海地區須留意長浪，民眾行駛海濱道路應注意行車安全，適逢暑假週末假期，民眾勿前往海邊觀浪。

中央災害應變中心表示，颱風目前影響強降雨區為台中以南及東半部地區，沿海低窪與易淹水區須留意短延時 強降雨，導致積淹水災情。

中央災害應變中心指出，目前預警性封閉為茂林國家風景區管理處的情人谷、茂林谷。18處森林遊樂區休園部分，墾丁、雙園已休園，藤枝與富源因受天災影響持續休園；太平山在下午5時起休園。

另外，6日上午8時起休園的森林遊樂區包含內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧等13處。軌道行車部分，5日停駛為阿里山林業鐵路，下午5時起停駛為太平山蹦蹦車。6日上午8時起停駛的是烏來台車。

董建宏聽完中央各部會報告後指出，適逢暑假加上第1個週末，因部分區域天氣還未受颱風影響，多數民眾已從事戶外活動，相關單位持續加強宣導颱風動向，並呼籲民眾不要從事山區及海邊活動。

他說，針對淹水警戒區域，持續提醒地方政府注意並提前先設置抽水機具因應，並確實掌握疏散保全戶數據，以免出現地方與中央不同數據情形，且要提前勸離入山民眾提早下山，與通知海上船隻做好防颱措施。