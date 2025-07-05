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丹娜絲颱風接近 桃園清潔隊通611公里側溝清淤900噸

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市環保局今年已經清理611公里側溝。圖／環保局提供
桃園市環保局今年已經清理611公里側溝。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，颱風「丹娜絲」逐漸接近台灣，新府已提前啟動防颱整備作業，針對全市114處歷年易淹地點加強清溝除淤、落葉清掃及協調修樹等工作，力求在風雨來臨將風險降至最低。

環保局長顏己喨指出，日常的清理維護才是防災最關鍵的準備，不能等到最後一刻，至今年6月底，全市已完成側溝清理達611公里，清出近900公噸淤泥。因應這次颱風來襲，環保局動員48名清溝隊員、13輛清溝車及59名專業人力，分區加強重點地區清淤，讓排水更順暢。

環管處表示，各區清潔隊已同步加強側溝巡檢及清理工作，優先移除阻塞物以提升排水效率，市民朋友如發現住家周遭有樹木傾斜、枝葉枯黃或疑似不穩的情況，請立即撥打1999市政服務專線通報，市府將指派專責單位處理。

丹娜絲颱風

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