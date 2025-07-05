颱風逼近大樹居民「剉著等」 陳其邁、邱議瑩接連會勘光電場

高雄大樹和山光電場違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，立委柯志恩今天下午將會同黨團議員及里長會勘工地。市長陳其邁昨天下午會勘，指示工作人員加快坡地植生與相關整治；立委邱議瑩今早也前往光電場聆聽居民心聲。居民說，真的很擔心，希望補救措施快做好。

中央氣象署針對丹娜絲颱風發布海上颱風警報，估南部地區將出現局部大雨。立委柯志恩服務處昨天發布採訪通知，今天下午將率黨團總召黃香菽，吳利成、許采蓁、蔡金晏、蔡武宏與邱于軒等議員關切和山光電水保改善現況，多地里長響應，準備前往和山里聲援。

高雄市長陳其邁昨日下午和山里長吳順治及水利局相關人員前往大樹區和山光電案場，勘查水土保持與防汛措施執行情形。今早立委邱議瑩也前往和山光電場勘查水土保持施工情況。

里長吳順治說，光電案場距離聚落只有100公尺，居民很擔心跟上次一樣土石崩落，引發土石流，昨天市長視察，他代反映居民心聲，希望山溝兩側加築擋土牆，這樣洪水不會直接漫過水溝、撲向民宅，「希望補救措施快完成，不然居民天天生活在土石流陰影下，沒有安全感」。

邱議瑩表示，希望水利局今天再次全面檢視臨時水路與沉沙設施是否可用，另外也會協助地方爭取擋土牆工程經費。

陳其邁指示，現場臨時水路與沉砂設施已初步恢復，但整體改善作業須再加快腳步，特別是水土保持計畫的第二期範圍坡地，應盡速完成植生覆蓋。

針對擋土牆建議，水利局回應，市長陳其邁採納里長吳順治建議，要求評估加固基地旁野溪擋土牆，並利用碎雜草覆蓋裸露地表，加速植生復原，以確保下游和山地區居民的安全。

除大樹區外，昨日陳其邁轉往仁武區，視察獅龍溪中灡橋至八涳橋段的清淤工程。水利局指出，清淤工程進度穩定，預計7月底前可完成6000立方公尺土方清運。