颱風丹娜絲海警發布 五河分署完成八掌溪疏濬防洪工程

颱風丹娜絲海警發布，直撲台而來，去年凱米與山陀兒颱風挾帶豪大雨，造成八掌溪溢堤洪澇，重創嘉南地區，災後，水利署第五河川分署檢討，展開水患復建，截至目前完成八掌溪428萬立方公尺疏濬，急水溪也完成50萬立方公尺疏濬。

另針對轄區外水與內水防汛熱點，完成各項檢查與應變整備，包括太空包預佈、抽水機布設與水門檢查等措施，確保面對突發強降雨具備應變能力。另有13處內水熱點完成相關抽水站、水門、滯洪池整備，確保轄區內水熱點有效應對積淹水風險。

水利署昨天下午召開防汛整備視訊會議，務求第一時間掌握災情，有效降低災害風險。五河分署強化非工程防災資源，包含路面淹水感測器、水情即時監控、抽水機試運轉演練，自主防災社區與防汛護水志工也配合協助巡檢，全面提高災防應變能力。

另針對施工破堤點，五河分署加強查核與監管，落實「施工中防汛零缺口」原則。提醒民眾可透過水利署防災資訊服務網、Facebook防汛抗旱粉絲專頁、行動水情APP等方式，隨時掌握即時水情及防災訊息，提早因應、降低災損。

去年凱米颱風，嘉市湖子內溪底地區最深水位一度達1層樓高，為提高防洪安全保障市民生命財產，市府與第五河川分署協調，同意市府辦理湖子內排水左岸護欄缺口修補工程，5月30日開工，6月9日完工，補強防洪設施，降低汛期溢堤風險。市長黃敏惠指示各單位全面戒備、強化防颱整備作業，守護市民安全。