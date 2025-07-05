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丹娜絲颱風來襲台南市三級開設 速拆羅馬旗、在建工程快防颱

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
面對丹娜絲颱風可能帶來的致災性風雨，消防局已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強檢整各項防汛救災器材。圖／讀者提供
面對丹娜絲颱風可能帶來的致災性風雨，消防局已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強檢整各項防汛救災器材。圖／讀者提供

依中央氣象署預報指出，位於台灣西南方的輕度颱風丹娜絲，從今天開始逐步接近台灣，影響時間將落在今天至7日之間，易有強風降雨發生，台南市府上午8時成立防颱應變中心，市長黃偉哲要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，籲請市民加強防颱準備。

同時，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，並將台南市畫入警戒區後，公告畫定「台南市海岸線、溪流、土石流地區及漁港泊地等警戒區」，限制或禁止人民進入，禁止船舶出海，並於市府災害應變告示網公告。

黃偉哲表示，丹娜絲颱風來勢洶洶，請各編組單位務必嚴陣以待，於中央氣象署發布陸上颱風警報後，請各單位盡速拆除羅馬旗，另外對於易致災區域，請區公所隨時注意，應有預防性疏散撤離準備，並進行收容處所開設事宜。

他也請水利局確認抽水機功能正常，並加強易淹水地區監控，於災害發生時立即處置。並請工務局及其他權管單位應特別加強樹木固定，避免倒伏，並通知營造廠商針對在建工程防颱整備，以維護市民與交通安全。

而且特別提醒各區公所務必備妥防水擋板、砂包等物，並提供市民領取地點及使用方式等資訊，民眾可預先聯繫所在地區公所了解領取地點及使用方式。

消防局局長李明峯說，面對丹娜絲颱風可能帶來的致災性風雨，消防局除已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強檢整各項防汛救災器材外，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，務必於災害發生第一時間立即因應處置，守護市民安全。

消防局指出，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，務必於災害發生第一時間立即因應處置。圖／讀者提供
消防局指出，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，務必於災害發生第一時間立即因應處置。圖／讀者提供

丹娜絲颱風

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