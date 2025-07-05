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颱風丹娜絲將近 大雪山、八仙山及武陵預警性休園

中央社／ 台中5日電

颱風丹娜絲已發布海上颱風警報，林保署台中分署今天宣布，6日起所轄大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園；谷關七雄等13條自然步道同步暫停開放。

依據中央氣象署相關氣象資訊，原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風丹娜絲，並於上午8時30分發布海上颱風警報。

農業部林業及自然保育署台中分署表示，轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量天候、聯外道路及遊客安全，自6日起，轄屬大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園；所屬谷關七雄等13條自然步道亦暫停開放，請民眾暫勿前往山區，以維護自身安全。

林業保育署台中分署指出，依據中央氣象署預測丹娜絲颱風於6日、7日最接近台灣，轄屬各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，進行災害勘查，並視環境整備情形，滾動式調整，另行發布於台灣山林悠遊網。

林業保育署台中分署呼籲，颱風期間為維護自身安全，應儘量避免前往山區及從事山域活動，請民眾隨時注意氣象情資、台中市政府公告及台灣山林悠遊網公布的最新開、休園資訊。

丹娜絲颱風

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