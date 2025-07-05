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丹娜絲中心現「圓形」 鄭明典：颱風進入快速發展期的特徵
今年第4號輕度颱風丹娜絲今天凌晨2時生成，中央氣象署上午已發布海上颱風警報，預計今天深夜發布陸上颱風警報。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，中央密雲區發展中。颱風中心上空出現接近圓形、突出的對流雲頂，這常常是輕度颱風進入一段快速發展期的特徵。繼續觀察。
中央氣象署簡任技正伍婉華表示，最強的強度可能在輕度颱風等級。丹娜絲為範圍不是很大的颱風，但要提醒，只要是颱風，颱風暴風圈所在區域都會有強風豪雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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