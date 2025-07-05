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丹娜絲將侵台！阿里山國家森林遊樂區明起預警性休園

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區今早8時起預警性休園，自然步道也暫停開放。圖／林業署嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區今早8時起預警性休園，自然步道也暫停開放。圖／林業署嘉義分署提供

中央氣象署今早對第4號颱風「丹娜絲」發布海上颱風警報，嘉義縣山區雨量豐沛，為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂區6日早上8時起預警性休園，所轄自然步道亦同步暫停開放。

嘉義分署表示，依中央氣象署即時預報資料研判，丹娜絲颱風將於6日至7日對台灣影響最為明顯，阿里山國家森林遊樂區6日早上8時起預警性休園，後續將視颱風警報解除時間及環境整備情形滾動式調整，最新資訊將公布於台灣山林悠遊網。

嘉義分署也說，鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心將將視颱風狀況，嘉義縣政府發布停止上班及上課或位於陸上颱風警報警戒區將休園，呼籲颱風期間應避免前往山區及從事登山並請持續關注氣象資訊、嘉義縣政府公告與台灣山林悠遊網休園訊息。

丹娜絲颱風

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