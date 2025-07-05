丹娜絲已海警今深夜陸警 氣象署：澎湖最靠近颱風中心要特別小心

西北太平洋上的今年第4號颱風丹娜絲，今天凌晨2時形成。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，氣象署預估，未來24小時，它的暴風圈會影響到台灣南邊和西南邊海面，氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。若颱風如氣象署預估的方向和速度來看，有可能今天深夜以後發布陸上颱風警報，持續觀察。最強的強度可能在輕度颱風等級。

關於颱風所處環境，伍婉華表示，從昨天上午8時形成熱帶性低氣壓到現在為止，由於颱風在一個導引氣流並不明顯的環境，所以移動速度並不快。預估從今晚到明天開始，在它的東側太平洋高壓會稍微向西伸展，會給它一個力量逐漸往北移動，且向北移動的速度會比今天來得快一些。

至於世界各個模式的颱風預報指引，伍婉華表示，丹娜絲颱風向北移動，從台灣東方海面到台灣附近，一直到中國大陸方向都有。氣象署綜整所有資料，認為可能走的路徑，颱風上午8時已經來到鵝鑾鼻西南西方410公里海面上，預估它未來逐漸往北，再往北北東方向移動，往台灣海峽的方向移動。

伍婉華表示，颱風今天逐漸接近台灣，明天、下周一上半天是影響台灣最明顯的時刻。颱風逐漸靠近過程中，預估會有長浪，今天在澎湖沿海、南部沿海、恆春半島、台東沿海、綠島蘭嶼，將會有長浪現象。明天隨著颱風往台灣海峽南部移動，長浪影響範圍會向北擴展到中部沿海和金門沿海。另外，下周一長浪發生區域會更向北邊移動。

她說，颱風靠近期間，浪高也會增強到2至3米，颱風中心可能經過的地方可能會有4至5米的浪高。從事海邊活動要特別小心。

颱風的外圍環流逐漸靠近，伍婉華表示，台東到恆春清晨斷斷續續一直下著雨，氣象署目前針對恆春半島發布大雨特報。

伍婉華表示，不論是今天颱風的外圍環流，或是明天颱風本身的環流，都會有強強弱弱的對流雲系，一旦旺盛的對流雲系移到上空，就會帶來瞬間短延時強降雨，也會有閃電雷擊的狀況。而隨著颱風逐漸接近，除了台東、恆春以外，今天預估花蓮斷斷續續下短暫陣雨或雷雨，花東和恆春可能出現局部性大雨。

另外，伍婉華表示，今天降雨帶也會逐漸向北擴展，東北部、宜蘭、中部地區、澎湖、金門也會有短暫陣雨或雷雨。至於北部地區還是屬於上午還不錯、中午之後午後雷陣雨的天氣型態。馬祖的天氣則是比較穩定。

至於明天，伍婉華表示，颱風從台灣海峽逐漸北上，所以各地都會有陣雨或雷雨，其中南部和東南部下雨的時間長，澎湖、金門、馬祖可能出現局部大雨，南部和東南部甚至會出現局部性豪雨。

伍婉華表示，下周一視颱風到台灣海峽北部以後，它的強度會稍微減弱，但還是維持颱風強度，逐漸離開。下周一的降雨看起來會緩和一些，但視颱風的移動而決定。

溫度方面，伍婉華表示，雖然花東、恆春半島受到外圍環流影響，但是因颱風沉降還是會帶來高溫，預估今天北部高溫36度左右，金門35度左右，中部34度左右，其他可能下雨的地方也有33度左右高溫。今天發布高溫資訊區域有台北市、新北市、桃園市、金門縣，可能會連續3天出現36度以上高溫，另外彰化也可能出現36度高溫。

颱風外圍環流影響，今天新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

伍婉華表示，丹娜絲為範圍不是很大的颱風，但要提醒，只要是颱風，颱風暴風圈所在區域都會有強風豪雨，未來外島的澎湖有可能會是颱風中心比較接近的地方，特別提醒澎湖縣要特別小心。