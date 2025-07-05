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丹娜絲逼近！玉山國家公園今早起全面封園 山友速撤離

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
丹尼思颱風逼近，玉管處上午發布全面禁止入園。圖／
丹尼思颱風逼近，玉管處上午發布全面禁止入園。圖／

中央氣象署已發布中度颱風「丹娜絲」海上颱風警報，玉山國家公園管理處剛剛發布公告，自7月5日上午8時30分起，全面禁止所有入園活動，提醒目前在園區內進行登山或戶外活動的山友，務必儘速撤離、下山，並即時通報安全狀況。

玉管處指出，為保障山友安全，並配合防災作業，凡於公告期間申請核准的入園許可證，一律視為失效，不得進入園區。待颱風警報解除後，將視災情與設施修復情形，另行公告開放日期；若屆時仍有入園需求，需重新提出申請。

目前仍在玉山園區的山友，請配合以下三項措施：立即暫停戶外活動，盡速往登山口移動並安全下山；隨時向留守人及家人回報隊伍位置與安全狀況；若已離園，請盡速上網完成出園回報作業，回報網址為：https://hike.taiwan.gov.tw/apply_6.aspx

玉管處強調，過往颱風期間山區曾發生強風、落石、土石流等重大災情，嚴重危及登山者人身安全。此次依據國家公園法第19條及災害防救法規定，為防範未然，執行全面禁止入園措施。

玉山國家公園呼籲山友務必密切關注氣象動態及園區公告，切勿心存僥倖，遵守安全規定，共同守護山林安全與自身生命安全。

輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

丹娜絲颱風

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